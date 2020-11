Lirik dan Chord Lagu Ndas Gerih - Denny Caknan Versi Mudah, Lagi Trending di Youtube

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Ndas Gerih - Denny Caknan versi mudah dengan kunci dasar C.

Lagu Ndas Gerih yang dipopulerkan Denny Caknan sedang trending di Youtube setelah dirilis di Youtube, Jumat (27/11/2020).

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Ndas Gerih - Denny Caknan selengkapnya.

C Dm

Jane aku ra pernah ngerti

F C G

Perasaanmu kepadaku

C Dm

Tapi aku berusaha mencari

F C G

Isi hati dari sikapmu

F G C G/B Am

Yen pancen atimu kuwi iso tenanan

Dm g c

Tak usahakno ning pelaminan

F G C G/B Am

Kudu sabar ngadepi masalah kahananku

Dm G

Sing nesrimo, sing legowo

C

Lawuh ku mie bancaan

Am

Blendrang tuntut gedang

Dm G C G

Ben gurih sengojo tak campur ndas gerih

C

Isuk kudu wis tangi

Am

Ngecong wedang kopi

Dm G C

Ben aku semangat nggolekno rejeki

Dm

Tugasmu mung ning omah

Am

Aku tak sing nglakoni polah

F G

Urepmu semangatku sayangku padamu

C G

I Will always I Love You

F G C G/B Am

Yen pancen atimu kuwi iso tenanan

Dm g c

Tak usahakno ning pelaminan

F G C G/B Am

Kudu sabar ngadepi masalah kahananku

Dm G

Sing nesrimo, sing legowo

C

Lawuh ku mie bancaan

Am

Blendrang tuntut gedang

Dm G C G

Ben gurih sengojo tak campur ndas gerih

C

Isuk kudu wis tangi

Am

Ngecong wedang kopi

Dm G C G

Ben aku semangat nggolekno rejeki

C

Lawuh ku mie bancaan

Am

Blendrang tuntut gedang

Dm G C G

Ben gurih sengojo tak campur ndas gerih

C

Isuk kudu wis tangi

Am

Ngecong wedang kopi

Dm G C G

Ben aku semangat nggolekno rejeki

Dm

Tugasmu mung ning omah

Am

Aku tak sing nglakoni polah

F G

Urepmu semangatku sayangku padamu

C

I Will always I Lap you

F G C

I Will always I Love You