Influencer Surabaya Kepincut Program Paslon Machfud Arifin-Mujiaman

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pengembangan ekonomi kreatif yang disiapkan oleh paslon Machfud Arifin-Mujiaman (Maju) mendapat dukungan dari influencer di Surabaya.

Mereka kepincut cara paslon nomor urut 2 itu dalam mengembangkan masa depan mereka.

"Programnya bagus sekali untuk pengembangan," kata Michelle, salah seorang influencer usai bertemu Machfud dalam acara Millenials Creative Preneurship to The Next Level, Sabtu (28/11/2020).

Para influencer di Surabaya berkumpul dan berdialog dengan Machfud di salah satu hotel di Surabaya.

Mereka menyampaikan keluhan dan harapan agar Surabaya naik kelas.

Calon Wali Kota nomor urut 2 itu ditemani istrinya, Lita Machfud. Mereka berdialog dengan suasana akrab.

Mantan Kapolda Jatim itu membaur bersama mereka yang masih millenial tersebut tanpa canggung.

Angeline, influencer yang juga datang mengatakan program yang disiapkan oleh paslon Maju itu memang begitu diharapkan. Apalagi, selama ini mereka menganggap pengembangan masih kurang di Surabaya.

Mendengar pemaparan program paslon yang diusung delapan parpol itu dia menjadi yakin masa depan segmen mereka.

"Biasanya kami dipandang sebelah mata," ujarnya.

Sepanjang acara, millenial Surabaya itu banyak berdialog dengan Machfud Arifin. Mereka juga mengatakan siap ikut menghadang berbagai informasi tak benar yang kerap berseliweran di medsos.

Sementara itu, Machfud Arifin menyampaikan pihaknya memang ingin para influencer itu berkembang. Sebab itu, dia menegaskan akan memberikan ruang dan wadah bagi mereka.

"Kami juga ingin menyerap aspirasi atau apa yang diinginkan oleh para influencer ini," ujar Machfud.

Machfud mengaku, ingin melihat arek Suroboyo dapat berkembang dan sukses di kotanya. Mengembangkan diri tak harus hijrah ke Ibu Kota.

Ke depan, millenial Surabaya dapat berkembang di kotanya. Dengan begitu, dia yakin makin banyak anak muda yang dapat mengembangkan kreasinya.

"Mereka akan diberi ruang," tegas Machfud.