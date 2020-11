Chord Lagu Lagi Syantik - Siti Badriah Versi Cover DJ Remix Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Lagi Syantik - Siti Badriah yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Lagi Syantik - Siti Badriah banyak dicari setelah versi cover DJ remix nya viral menjadi lagu TikTok.

Sejak diposting di YouTube pada 22 Maret 2018 lalu, lagu yang diciptakan Yogi dan Donall itu semakin sering diputar dan dicover musisi lain.

Lagu Lagi Syantik - Siti Badriah juga dicover menjadi genre DJ Remix dan dipakai menjadi lagu TikTok.

[Intro]

Am F C G

[Verse 1]

Am F C G

Emang lagi syantik

Am F

Hey sayangku hari ini aku syantik

C

Syantik bagai bidadari

G

Bidadari dihatimu

Am F

Hey sayangku perlakukanlah diriku

C

Seperti seorang ratu

G

Kuingin dimanja kamu

[Interlude]

Am

[Verse 2]

Am F

Hey sayangku hari ini aku syantik

C

Syantik bagai bidadari

G

Bidadari dihatimu

Am F

Hey sayangku perlakukanlah diriku

C

Seperti seorang ratu

G

Kuingin dimanja kamu

[Chorus]

Am

Emang lagi manja

F

Lagi pengen dimanja

C G

Pengen berduaan dengan dirimu saja

Am

Emang lagi syantik

F

Tapi bukan sok syantik

C G

Syantik syantik gini hanya untuk dirimu