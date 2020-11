Cantiknya Ruchika Kapoor Istri Shaheer Sheikh Meski Nikah Pakai Sandal Jepit, Ayu Ting Ting Lewat?

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Lihat potret cantiknya Ruchika Kapoor istri Shaheer Sheikh yang sukses gantikan posisi Ayu Ting Ting.

Ruchika Kapoor dan Shaheer Sheikh dikabarkan resmi menikah pada Jumat (27/11/2020) di pengadilan negara.

Pernikahan Shaheer Sheikh dan Rucika Kapoor digelar sederhana, bahkan keduanya mengenakan sandil jepit saat menikah.

Hal itupun kemudian menjadi sorotan publik, tak terkecuali warganet dari Tanah Air.

Seperti dalam unggahan Ruchika Kapoor melalui media sosialnya @ruchikakapoor pada Jumat (27/11/2020).

"Off on an adventure called Forever," tulis Ruchika.

(Pergi berpetualang selamanya)

Tampak Ruchika berfoto bersama Shaheer Sheikh di depan mobil.

Keduanya mengenakan busana adat India yang cukup sederhana.