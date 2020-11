Lirik dan Chord Lagu Tick Tock - Clean Bandit feat. Mabel dan 24KGoldn, Sedang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

[Intro: Mabel]

Dm Am

Tick tock, tick tock

C G Dm

Tick tock, tick tock, tick tock

Am C G

Tick tock, tick tock

[Verse 1: Mabel]

Dm Am

I don't need no?other,?I'm satisfied

C G

Doing it?on my own

Dm Am

Only takes one lover?to change your vibe

C G

Ain't that the way it go?

Dm Am

I don't need no body, but you're on replay

C G

Caught in a memory

Dm Am

When you touch my body and you say my name

C G

Giving me what I need

(Tick tock, tick tock, tick tock)

[Pre-Chorus: Mabel]

F G Am

Every minute, so lost in it

G

Like you're in my bed

F G

Every hour, give you power

Dm

I'm losing mine instead

(Tick tock, tick tock)

[Chorus: Mabel]

Dm Am

24/7, got you on my mind

C G

Think about you all the time

Dm Am

My body wants you night and day

C G

But my head is screaming, "Go away"