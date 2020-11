Lirik dan Chord Lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu - Via Vallen Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Ukays yang dinyanyikan ulang Via Vallen, hingga viral di TikTok.

[Intro]

Am Dm G Am

[Verse 1]

Am Dm

Seumur hidup aku

G Am

Ini yang pertama

Am Dm

Pintu hatiku diketuk

G Am

Oleh dua wanita

F G Am

Punyai ciri selama ini kucari

F E Am

Berbeda wajah ayunya tetap asli

[Verse 2]

Am Dm

Kalau kupilih di sini

G Am

Apa kata di sana

Am Dm

Kalau kupilih di sana

G Am

Di sini akan terluka

F G Am

Perlukah aku pilih keduanya

F E Am

Bahagi kasih seadil-adilnya

[Chorus]

F G

Sungguh kumerasa resah

C Am

Untuk menilai sesuatu yang indah

F G

Namunku ada pepatah

E

Yang aku gubah

Am Dm

Di sana hanyalah menanti

G C

Sampai bila pun ku tak pasti

F

Bertanya kabar melalui tinta

Dm

Jarang sekali bertemu muka

E

Namun kutahu dia setia

Am Dm

Dan di sini tetap menunggu

G C

Berada jelas di mataku

F

Kasih tak luak terhadap aku

Dm

Sanggup menunggu kata putusku

E Am

Sayang ketabahanmu menawanku

[Outro]

Am Dm

Kuterima satu nota

G Am

Ringkas tulisannya

Am Dm

Dia sedia undur diri

G Am

Dan memaafkanku

F G Am

Katanya anggap ini satu mimpi

F G

Yang datang sekadar

Am

Untuk menguji