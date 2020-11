Dampak La Nina di Lamongan Menakutkan, BPTP Sarankan Gerakan Panen Hujan Dini

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Terjadinya potensi bencana hidrometeorologis serta cuaca ekstrem sebagai dampak La Nina alias El Nino di Lamongan, ternyata sudah lama dipantau kalangan petani dan petambak di Lamongan.

Bahkan kekhawatiran para petani itu bisa dimaklumi karena La Nina terlihat pada anomali cuaca serta berdampak pada kejadian seperti hujan dan banjir besar.

Sebelumnya BPBD Lamongan sudah memperkirakan bahwa 76 desa di sembilan kecamatan akan terdampak banjir besar, terutama yang berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Catur Hermanto juga mengingatkan fenomena itu pada petani Lamongan.

“Anomali iklim La Nina berdampak pada musim di Jawa Timur. Awal musim hujan 2020 dan 2021 diperkirakan awal November namun telah dijumpai banyak hujan menjelang masuk musim hujan, " kata Catur saat Temu Wicara Kontak Tani Tingkat Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kamis (26/11/2020).

Curah hujan di atas normal dengan intensitas yang tinggi dan deret hujan yang lebih panjang akan berpotensi menjadi bencana hidrometeorologi.

Namun menurut Catur, petani tidak perlu khawatir dan merekomendasikan gerakan panen air hujan lebih dini dan penyesuaian Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) dan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dengan merujuk kondisi hujan.

“Lamongan luar biasa, perhatiannya pada bidang pertanian sangat besar. Produktivitas padi nasional saja baru 5,35 ton per hektare, di Lamongan sudah 7,57 ton per hektare. Apalagi jagungnya sudah mencapai lebih dari 9 ton per hektare, " katanya.

Acara Temu Wicara bertema 'Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan (Kostratan) Tonggak Kebangkitan Petani yang Maju, Mandiri, Modern untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional' itu, juga mendatangkan narasumber dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Tata Sukmana.

Tata menyebutkan bahwa peran kontratani sangat penting, yakni sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

Hal tersebut dilakukan guna penguatan peran (BBPP) berbasis informasi dan teknologi (IT). “Di Lamongan terdapat lima BPP kostratani yang sudah mendapat bantuan IT yakni Kembangbahu, Babat, Laren, Modo, Sugio. Selanjutnya 22 BPP Kostratani disusulkan mendapat bantuan peralatan IT, " ungkap Tata.

Sementara Bupati Lamongan, Fadelimengungkapkan bahwa ini adalah momentum yang baik di tengah pandemi. Menurutnya bidang pertanian, peternakan dan perikanan tidak terpengaruh besar Covid 19.

“PDRB Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian. Ini berdampak baik di masa pandemi seperti ini. Apalagi sebelumnya kita berusaha meningkatkan produksi tanaman pangan yakni padi dan jagung yang produktivitasnya di atas rata-rata nasional," kata Fadeli.

"Namun kita tidak boleh berhenti sampai disini. Melalui acara ini mari kita tingkatkan wawasan petani Lamongan serta meningkatkan kemampuan berorganisasi serta kelembagaan sehingga dapat melakukan berbagai inovasi di bidang pertanian, " tambah Fadeli.

Sebanyak 150 kelompok tani se-Kabupaten Lamongan diberi bantuan berupa alat pasca panen dan power treser multiguna, asuransi usaha tani padi (AUTP) yang difasilitasi oleh PT Jasindo, juga benih jagung, alat perajang tembakau dan kendaraan bermotor roda tiga. ****