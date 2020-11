Besok Pemprov Jatim Helat East Jawa Investival 2020, Dongkrak Investasi lewat Temu Bisnis  

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mendongkak masuknya investasi di tengah pemulihan ekonomi nasional dengan menggelar kegiatan East Java Investival (EJI) 2020.

Kegiatan akbar ini akan diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, besok, Kamis, 26 November 2020 itu.

Bertujuan menarik investasi baru baik dalam negeri maupun luar negeri agar masuk ke Jatim, gelaran ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah perhelatan kedua setelah kesuksesan EJI 2019 tahun lalu.

“Meskipun situasi ekonomi sedang tidak mudah, kita ingin terus berinovasi. EJI 2020 ini adalah ikhtiar Jatim demi mendongkrak investasi, yang menjadi salah satu elemen penting dalam rangka pemulihan perekonomian,” kata Aris, Rabu (25/11/2020).

Ia menambahkan, karena masih masa pandemi covid-19, EJI 2020 digelar secara hybrid dengan empat agenda utama. Yaitu Business Forum, One on One Business Meeting, Matchmaking, dan Exhibition.

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, DPM PTSP menggandeng berbagai stakeholder seperti Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim, BKPM RI, KADIN, BUMN, BUMD dan Pemkab/Pemkot di Jatim.

Bahkan, demi menjembatani Jatim dengan investor luar negeri, akan juga diundang Konsulat Jenderal beberapa negara sahabat yang ada di Surabaya, asosiasi pengusaha luar negeri, serta para calon investor asing.

Secara khusus juga diagendakan courtesy call antara Gubernur Jatim dengan Duta Besar RI di Sydney Australia.

“Di sesi One on One Business Meeting, kami telah menyiapkan 18 project prospectus yang terdiri dari 4 proyek manufaktur, 3 proyek agrobis, dan 11 proyek tourism, serta proyek strategis dalam perpres 80 tahun 2019 yang siap ditawarkan kepada calon investor,” tutur Aris.