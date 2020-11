Universitas Ciputra Surabaya Siapkan Lulusan Fesyen Mampu Bersaing di Kelas Dunia

SURYA.co.id | SURABAYA - Berkomitmen menyelenggarakan pendidikan kelas dunia, Program Studi Fashion Product Desain Universitas Ciputra tidak hanya fokus pembelajaran

di kampus, namun juga memberikan pengalaman nyata di dunia fasyen bahkan sampai internasional.

Hal ini disampaikan Marini Yunita Tanzil, B.Com.Des, M.Fashion, Ketua Program Studi Fashion Product Desain and Business (FPD) Universitas Ciputra Surabaya, Rabu (25/11/2020).

“Setiap tahunnya kami aktif ikut serta di kegiatan fashion show baik di dalam negeri seperti Jakarta Fashion Week, Bali FashionTrend, Surabaya Fashion Parade ; di luar negeri seperti Busan Fashion Week, New York Fashion Week,” terang Marini.

Sebanyak 12 mahasiswa FPD Universitas Ciputra bahkan terpilih unjuk karya di Counture Fashion Week New York 2020, salah satunya adalah Tabita Citra Tarasaschia.

Mahsiswa akrab di sapa Tata ini mengangkat kain lurik warna sky blue dan krem dalam desain resort wear.

Tata menuturkan jika dia ingin mengenalkan kain lurik khas indonesia ke internastional.

“Mahasiswa tidak hanya ikut menonton acara fesyen, namun karya merekalah yang dipamerkan di ajang internasional itu," imbuhnya.

"Awal tahun 2020 karya mahasiswa ikut berlaga di New York Fashion Week. Dengan begini mahasiswa punya pengalaman nyata di bidang fesyen, bahkan mereka bisa belajar langsung dari pelaku industri di bidang fesyen”, lanjut Tata.

“Selain itu mahasiswa juga punya kesempatan untuk belajar di Fashion Intitute of Technology (FIT) dan Parsons School of Design - The New School,” tandasnya.

Marini berharap bahwa mahasiswa akan mampu mengangkat kekayaan lokal dan karyanya mampu

bersaing di kelas dunia.

“Dunia fesyen Indonesia tidak akan kekurangan desainer berbakat yang bisa menembus panggung mode international yang tentu saja dengan membawa konten lokal Indonesia. Itu harapan saya. Indonesia makin di kenal di dunia International,” terang Marini.