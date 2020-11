Motor Harga Hampir Rp 1 Miliar, Orang Indonesia Rebutan Beli di Musim Pandemi, Ini Motor BMW R18

SURYA.co.id I JAKARTA - Motor gede asal pabrikann Jerman, BMW R18, resmi meluncur di Tanah Air. Meski tampilannya klasik, tapi motor ini dibekali fitur terkini agar adaptif sesuai kebutuhan zaman.

Meski meluncur di musim pandemi corona dan ekonomi disebut sedang sulit, pembeli di Indonesia ternyata cukup banyak. Mereka pun harus berebut dan rela antre.

CEO PT Maxindo Moto Joe Frans, pemegang merek BMW Motorrad Indonesia, mengatakan, pihaknya sangat antusias dapat memboyong motor baru ini ke Indonesia.

"Hadirnya BMW R18 ini tentu menjadi cita rasa yang unik dibanding lini yang telah ada, dan juga ini mesin boxer terbesar yang pernah ada," kata Joe di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

BMW R18 dibanderol Rp 969.000.000 off the road. Di atas kertas tak jauh beda dengan mobil BMW 330i M Sport yang dibanderol Rp 989.000.000 off the road

"Yang inden sudah dua puluh, tapi saat ini baru (tersedia) lima unit. Pengiriman dimulai Desember 2020," kata Joe Frans, CEO PT Maxindo Moto pemegang merek BMW Motorrad Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/11/2020)

Joe mengatakan pihaknya sangat antusias dapat memboyong cruiser terbaru ini ke Indonesia. Sebab BMW R18 bisa membuka pasar yang selama ini belum terjamah model BMW lain. "Buat orang-orang yang kental sekali dengan basis di klasik mau pergi ke ranah model BMW yang lain. Jadi BMW memang ada keinginan untuk bisa masuk ke ranah pangsa pasar klasik," katanya.

Spesifikasi BMW R18

Secara garis besar, BMW ingin melestarikan nilai historis dari BMW R5 tahun 1936. Beberapa detail BMW R5 pun coba dipertahankan.

Fitur Umum: