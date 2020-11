Lirik dan Chord Lagu Jalan Datar - Adibal Syahrul Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

Berikut chord lagu Jalan Datar dari Adibal Sahrul, viral di TikTok

Intro : Am..E..Am, F....Am..

Am..Dm..Am

G..F..G..Am..

F-E-F-E, E...Am..

Am

Mengapa aku terjatuh

Dm

dijalan yang datar

F

Sedangkan diriku pernah

Am

Berjalan di kerikil karang

Am

Mengapa jadi mengeluh

Dm

dan berputus asa

E

Hatiku terluka, aku merana

Am E E-F E

karena cinta

Am

Kusangka engkau permata

Dm

Yang mampu menerangi jiwa

F

Namun ternyata dirimu

Am

duri dalam dada

Am

Kuserahkan semua cinta

Dm

dan kehidupan ku

E…

Namun kamu membuat aku tersiksa

Am

Kini kamu menjauh...

Music : Dm..Am..

E..F..Am.., F…..Am..

[Refff:]

Am

Cinta bawa sedih

Am

Rindu balas dendam

G

tinggal ku kecewa

Dm

Salahku apa

E Am

dosaku dimana pada dirimu

Am

Sayang tinggal sayang

Am

Kasihmu menghilang

G

tak tahu rimbanya

Dm E

Cinta kau berikan pada lain orang

Am

Bukan sandiwara...

Dm Am

Ibarat kaca jatuh kebatu

E Am

Hancur hatiku karena dustamu

Dm Am

Ibarat kaca jatuh kebatu

E F

Hancur hatiku lantaran dustamu

Outro : F..Am..F.....G-Am