Chord dan Lirik Lagu Hymne Guru Ciptaan Hartono Kunci C, Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak Guru

Ilustrasi Hari Guru. Berikut chord dan lirik lagu Hymne Guru ciptaan Hartono dengan kunci C

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Hymne Guru ciptaan Hartono dengan kunci C.

Lau Hymne Guru cocok dinyanyikan di peringatan hari guru yang jatu pada 25 November 2020. Berikut selengkapnya.

C F C G

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

C F C F C

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

G C G C

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

G C

Sbagai prasasti terima kasihku

G

Tuk pengabdianmu

C F C G

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

C F C F C

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan