Lirik dan Chord Lagu Savage Love - Jason Derulo yang Viral di TikTok, 'Savage Love, Did Somebody'

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Savage Love - Jason Derulo yang viral menjadi lagu TikTok.

Semenjak viral di TikTok, chord lagu Savage Love - Jason Derulo banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Ini Lirik dan Chord Lagu Savage Love Milik Jason Derulo'

[Intro]

Am F C G

Ahhh, savage love, Derulo

[Verse 1]

Am

If I woke up without ya