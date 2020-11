Jelang Akhir Tahun, Gresik Waspadai Kenaikan Harga Telur dan Cabai

SURYA.CO.ID, GRESIK – Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok beberapa pasar tradisional di Gresik, terpantau menjelang bulan terakhir tahun 2020 ini. Secara umum, harga kebutuhan pokok relatif stabil meski ada kekhawatiran bahwa iklim yang kurang mendukung bisa berdampak serius.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (UM-Dindag) Gresik, Agus Budiono mengatakan, beberapa kebutuhan pokok menjelang akhir tahun yang masih stabil di antaranya adalah beras, minyak goreng (migor), gula pasir, bawang merah dan bawang putih.

Sedangkan sedikit kenaikan terasa pada komoditas telur ayam dan cabai. "Kenaikan tersebut dipicu permintaan pasar dan ketersediaan barang. Alhamdulillah harga sembako masih stabil dan ketersediaannya memadai,” kata Agus.



Lebih lanjut Agus mengatakan, kebutuhan pokok menjelang akhir 2020 dan di masa pandemi covid-19 masih aman. Sebab tim satgas pangan terus memantau gudang stok sembako. "Kecuali cabai, sebab situasi pasar dan iklim sedang kurang baik. Maka situasi pasar kita waspadai,” katanya.

Sementara harga beras premium masih di kisaran Rp 12.043 per KG, beras medium Rp 10.957 per KG dan beras biasa masih stabilRp 9.943 per KG.



Harga kebutuhan pokok lain adalah migor kemasan naik Rp 71 per liter, sehingga dari Rp 12.643 per liter,menjadi Rp 12.714 per liter. Sedangkan migor curah dari Rp 12.857 per liter menjadi Rp 13.571 per liter.



Sementara untuk harga gula pasir tetap stabil Rp 12.214 per KG. Selain itu, bawang merah turun dari Rp 35.286 per KG menjadi Rp 34.429 per KG lalu bawang putih juga turun dari Rp 24.857 per KG menjadi Rp 24.714 per KG.



Kenaikan cabai rawit cukup kentara karena dari harga Rp 26.714 per KG menjadi Rp 31.286 per KG. Ini juga dialami cabai besar, dari harga Rp 30.286 menjadi Rp 33.857 per KG. Dan telur ayam broiler terus naik, sebelumnya Rp 24.071 menjadi Rp 24.143 per KG. ***