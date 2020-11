Enjoy sebagai Marcom, Faradilla Tertantang Mencari Ide Baru

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menjalani pekerjaan sebagai marketing communications (Marcom) sangat disyukuri Faradilla.

Marketing Communications Vasa Hotel Surabaya ini mengatakan, ia sangat enjoy bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang.

"Padahal, saya waktu kecil pendiam. Bahkan, guru SMP selalu bilang ke orang tua kalau saya ini pendiem banget," kata Faradilla, Selasa (24/11/2020).

Sampai pada akhirnya ia tertarik dengan dunia public relation. Menurut alumnus Marketing Management Ubaya ini, bidang PR bisa membuatnya mengembangkan diri.

"Soalnya saya mikir, nggak bisa kalau pendiam seperti ini terus. Harus bisa bergaul sama orang lain," ungkap perempuan 25 tahun ini.

Menjadi seorang marcom membuatnya terus berpikir kreatif dan out of the box. Ini tantangan dan daya tarik bagi Faradilla.

"Tugas marcom kan sangat banyak, mulai dari membikin, memproduksi hingga mengeksekusi program. Jadi harus punya ide menarik," katanya.

Faradilla ialah pribadi yang suka belajar dan bereksplorasi. Untuk mencari ide, ia banyak mengambil referensi dari banyak hal.

"Ngikutin tren tapi tetap kita modifikasi, nggak langsung copy paste," tandasnya.