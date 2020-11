Ilustrasi - Chord Lagu Bulan Bintang - Betrand Peto Viral di TikTok, Oh Tuhan Tunjukkan Semua Pada Diriku

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Bulan Bintang Betrand Peto yang viral di TikTok.

Liriknya Oh Tuhan Tunjukkan Semua Pada Diriku Teman yang Setia.

Lirik dan chord lagu Bulan Bintang - Betrand Peto

Am Dm G E

Am Dm G E

Ad

Am Em

Bulan bintang yang bersinar

F C G

Temanilah langkahku

Am Em

Menyusuri gemerlapnya

F G

Kehidupan

Am Em

Saat senang semua mendekat

F C

Yang tak kenal pun jadi kawan

Dm C

Aku terjebak dalam kehidupan

Bm E

Semua yang mendekat tanpa ketulusan

[Reff]

Am Dm

Oh tuhan tunjukan semua

G C

Pada diriku teman yang setia

F Dm

Menemaniku apa adanya

E F-E-F-E-F-E-F-E

Tanpa melihat aku ada apanya