Wajib Konsisten Terapkan 3M untuk Hadapi Covid-19

SURYA.co.id | SURABAYA - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih pada tahap yang mengkhawatirkan karena terus terjadi penambahan. Masyarakat harus konsisten menerapkan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan pakai sabun).

Dikutip dari https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19, angka pertumbuhan nasional mencapai 488 ribu dengan 62 ribu kasus aktif dan 15 ribu meninggal dunia.

Bahkan dalam skala nasional, Jawa Timur memiliki jumlah kasus terbanyak kedua dengan 57 ribu kasus per 21 November 2020.

dr Sylvia Sumitro, dokter RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya mengungkapkan saat ini sebagian besar penderita Covid-19 bergejala ringan, tetapi ada lima persen yang harus dirawat ICU. Dampak panjng Covid juga masih dirasakan pasien yang sembuh Covid-19.

"Setelah dinyatakan sembuh masih ada efek dari gejala itu. Misal ada jaringan parut dan lainnya. Makanya lebih baik mencegah daripada pemulihannya lama,"ujarnya usai menyimak webinar “Covid-19, Now & After, What to do?” yang diadakan RS Adi Husada Undaan Wetan.

Untuk itu pembiasaan hidup dengan pola 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan mencuci tangan) harus dilakukan sebagai bagian dari rutinitas.

Covid, lanjutnya, juga menjadi menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit sebagai jasa layanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi di masa yang akan datang.

"Guna meningkatkan layanan selama masa pandemic, RS Adi Husada Undaan Wetan menjalankan protokol kesehatan yang ketat bagi setiap pengunjung, mulai dari screening suhu tubuh, assesement aktivitas 2 minggu terakhir, wajib menggunakan masker, hingga penyesuaian beberapa fasilitas menjadi touchless,"lanjutnya.

Pembersihkan fasilitas layanan kesehatan dengan disinfektan juga dilakukan secara berkala untuk mencegah penyebaran penyakit.

dr Utama Budisaputra SpPD menambahkan, penerapan 3M juga harus dilakukan mengingat hingga saat ini belum ada vaksin yang telah mendapat izin resmi di Indonesia.

"Vaksin ini juga bukan solusi, karena saat vaksin sudah ada. Pembiasan 3 M masih harus dilakukan, karena dengan vaksin belum tentu kebal,"urainya.

Selain itu, vaksin lain juga bisa membantu saat ini seperti vaksin pneumonia atau vaksin influensa.