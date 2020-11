Pemkab Bangkalan Berbelit Soal Pupuk Bersubsidi Melebihi HET, Demo Disusupi Poster Menggelitik

SURYA.CO.ID, BANGKALAN - Dinas Pertanian Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tidak memberikan sikap tegas atas temuan pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Saat didemo ratusan pemuda Bangkalan, Senin (23/11/2020), tidak ada jawaban terkait kebenaran temuan tersebut.

Demo massa yang mengatasnamakan Paguyuban Pemuda Bangkalan (PBB) ke Pemkab Bangkalan itu, didasari temuan pupuk bersubsidi jenis Urea yang dijual di atas HET di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, dan Desa Daleman, Kecamatan Galis.

"Temuan di lapangan, pupuk bersubsidi jenis Urea dijual senilai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per sak," ungkap koordinator aksi PBB, Subairi.

Subairi menjelaskan, harga jual yang ditemukan itu jelas tidak sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020. "Padahal sudah jelas, HET pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar Rp 90.000 per sak," jelasnya.

Dalam aksi itu, beragam poster bertuliskan kritikan atas temuan tersebut diusung massa PBB. Salah satu di antaranya cukup menggelitik, karena bertuliskan, 'Jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku, save petani'.

Seperti diketahui, saat ini para petani dirundung kesulitan pupuk. Bahkan Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan telah mempertemukan sejumlah stakeholder dalam Rapat Koordinasi terkait ketersediaan pupuk di Aula Banggara DPRD setempat, Senin (2/11/2020) lalu.

Selain Dinas Pertanian Bangkalan, hadir pula para koordinator penyuluh pertanian se-kabupaten, distributor pupuk, TNI/Polri, hingga pihak BNI Pamekasan yang berwenang mencetak Kartu Tani

Subairi menjelaskan, pada musim tanam ini para petani di Bangkalan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. "Petani bingung karena ada beberapa yang mudah mendapatkan pupuk. Namun banyak yang sulit mendapatkannya," jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso awalnya membenarkan bahwa harga pupuk memang sudah ditentukan melalui Permentan Nomor 01 Tahun 2020. "Tidak boleh main-main dengan HET," tegas Puguh di hadapan awak media.

Kemudian Puguh menjelaskan, pupuk bersubsidi tidak diperjualbelikan bebas karena memang harus sesuai ketentuan. Ia kemudian seperti memberi 'kuliah' mengenai rincian harga pupuk bersubsidi, tanpa memberi jawaban apakah temuan dari PBB di atas benar atau tidak.

Seperti diketahui HET Pupuk Urea telah ditentukan sebesar Rp 90.000 per sak, Pupuk ZA seharga Rp 70.000 per sak, Pupuk SP36 seharga Rp 100.000 per sak, Phonska Rp 115.000 per sak, dan pupuk organik Rp 20.000 per sak.

Belakangan, kepada awak media Puguh berdalih heran kalau pupuk bersubsidi dijual di atas HET. "Kalau ada yang menjual melebihi HET, itu bisa ditindak," tegasnya.

Selanjutnya, penjelasan Puguh pun semakin jauh dari yang disuarakan massa PBB. Ia kemudian menjelaskan tentang ketersediaan pupuk bersubsidi di Bangkalan.

Sejatinya, lanjut Puguh, tidak ada kelangkaan pupuk di Bangkalan. Itu dikarenakan jatah 19.000 ton Pupuk Urea sangat menucukupi untuk kebutuhan petani dalam setahun. "Hanya soal teknis, hal ini juga terjadi di semua daerah. Pupuk terkesan langka karena terkendala keterbatasan tenaga," pungkasnya. ****