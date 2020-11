Lirik dan Chord Lagu Wong Sepele - Ndarboy Genk Viral di TikTok, Jujur Sedih Uripku Koyo Mengkene

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Simak lirik dan chord lagu Wong Sepele - Ndarboy Genk yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Wong Sepele - Ndarboy Genk banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya

Intro : C Fm C Fm

Am G F G

.

C G

duh.. abote

Am Em

kahanane uripku

F C

kudu nandang loro

Dm G

dipandang sesiseh moto..

.

Int. Dm G

.

C G

yen.. takdire

Am Em

kudu dikuat-kuatke

F C

aku mung wong sepele

Dm G

kudu kuat atine..

.

Am

kadang pingin ngeluh

Em

naliko kentekan eluh

F

kodrate manungso

C G

kui pancen bedo-bedo..

.

Am

dedel duwel ati

Em

nompo kasunyatan iki

F Dm

kudu tak tambani

G C

kanggo njalani uripku iki..

.

Reff :

G

jujur.. sedih

C

uripku koyo mengkene

Dm G

sugih waras durung tau

C C7

tak rasakke..

.

G

urip.. dewe

C Am

tresno ra ono sing gape

D

kudu sabar mung dianggep

G

wong sepele..

.

F G

mlaku we kadang kesandung

Em Am

ora ono sing nulung

Dm

tangise ning ati

G C

ra iso tak bendung..

.

Musik : Am Em F C

Am Em F Dm G

.

