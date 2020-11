Plt Bupati Jember Harap WKC Jadikan Anak-Anak Seluruh Dunia Saling Menghargai

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ajang World Kids Carnival (WKC) diharapkan menumbuhkan generasi inklusif. Hal ini ditegaskan oleh Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief ketika berpidato di pembukaan pagelaran WKC 2020 di Jember, Minggu (22/11/2020).

Kiai Muqit yang hadir secara virtual di acara tersebut, memberikan sambutan secara daring. Kiai Muqit menegaskan, Pemkab Jember mengapresiasi pagelaran WKC yang diinisiasi oleh manajemen Jember Fashion Carnival (JFC).

"Karena di tengah keterbatasan dan bayang-bayang Covid-19, kita bisa memberikan kegiatan yang edukatif dan produktif," ujar Kiai Muqit.

Menurutnya, kegiatan WKC bisa memupuk tumbuhnya generasi yang inklusi. Sebab, karnaval anak-anak yang ditayangkan secara virtual itu diikuti oleh anak-anak dari 12 negara lain, selain Indonesia.

Anak-anak, lanjut Kiai Muqit, akan saling mengetahui kehidupan dan kebudayaan anak-anak dari negara lain.

"Sehingga bisa menumbuhkan semangat saling menghargai, menghormati untuk menjadi generasi inklusif. Tidak hanya bagi anak-anak Jember dan Indonesia, tetapi juga dunia. Apalagi kita berada dalam satu tema we are all one," tegasnya.

Sebagai warga Jember, lanjut Kiai Muqit, ia juga bangga pada JFC. Sebab JFC membawa nama Jember ke kancah nasional dan internasional.

"Apalagi ketika pagelaran JFC digelar saat tidak ada wabah, sangat membawa multiefek sosial ekonomi kepada masyarakat Jember. Tentunya kami sangat mengapresiasi dan mendukung ini," ujarnya.

Lantas ia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga kegiatan seperti karnaval yang diadakan oleh JFC bisa dilaksanakan dalam keadaan normal kembali.

Plt bupati berpesan, seluruh kegiatan seperti karnaval WKC diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. ****