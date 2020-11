Lirik dan Chord Lagu Dimana Hatimu - Papinka Versi Mudah Kunci C, Sedang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Dimana Hatimu - Papinka yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Dimana Hatimu - Papinka saat ini masih banyak dicari dan bahkan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dimana Hatimu - Papinka, Tak Pernah Ku Coba Melupakanmu'

Intro : C G Am Em….F C G….

.

C G

inilah akhir cintaku

Am Em

inilah akhir kisahku

F C

setelah kau jauh

G

tinggalkan aku….

.

*)

C G

tak bisa ku melupakanmu

Am Em

tak bisa aku tanpamu

F C

tak pernah aku rela

G

kau tinggalkan aku….

.

#)

F Em

tiada ku sangka engkau berubah

Dm G C

ku tak percaya kau membagi cinta

F Em Am

tahukah engkau betapa sakitnya

Dm G

kau membagi cinta karna dia….

.

Reff:

C G

tak pernah ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….

.

C G

tak bisa ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….

.

Kembali ke : *), #)

.

Interlude : Am G C….

Am G F G

.

Kembali ke : Reff

.

C G

tak pernah ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….