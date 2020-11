2 Syarat Bijak Gading Marten untuk Calon Suami Gisella Anastasia, Gempi Boleh Panggil Daddy Tapi

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Setidaknya ada 2 syarat yang diajukan Gading Marten untuk calon suami Gisella Anastasia kelak.

2 syarat dari Gading Marten tersebut semata untuk kebahagiaan Gisel dan buah hatinya, Gempi.

Gading tak mempermasalahkan jika Gempi memanggil ayah barunya dengan sebutan Daddy, namun ternyata ada syaratnya.

Obrolan seputar masal lalu Gading Marten dan Gisel tersebut diungkapkan melalui kanal YouTube Boy William pada Kamis (19/11/2020).

Awalnya, Boy William menanyai soal hubungan asmara Gading Marten.

Seperti diketahui, sampai saat ini Gading Marten masih dikabarkan betah sendiri.

Hal ini berbeda dengan Gisella Anastasia yang kini sudah menjalin kasih dengan Wijaya Saputra alias Wijin.

Boy William pun bertanya soal pernikahan kepada Gading.

"Would you get married again?, (Kamu mau menikah lagi?) " tanya Boy