Lirik Lagu Blue and Gray - BTS Lengkap Terjemahan dan Link Download MP3, I Just Wanna be Happier

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Blue and Gray - BTS lengkap dengan terjemahan Indonesia dan link download MP3.

Lirik lagu Blue and Gray BTS menceritakan tentang kebahagiaan diri sendiri.

Berikut Link download MP3 Blue and Grey - BTS via Spotify >> link

Where is my angel

haruui kkeuteul deuriun

Someone come and save me, please

jichin haruui hansumppun

saramdeureun da haengbokanga bwa

Can you look at me? Cuz I am blue & grey

geoure bichin nunmurui uimineun

useume gamchwojin naui saekkkal blue & grey

eodiseobuteo jalmotdwaenneunji jal moreugesseo

na eoryeoseobuteo meoritsogen paransaek mureumpyo

eojjeom geuraeseo chiyeolhage saranneunji moreuji

But dwireul doraboni yeogi udukeoni seoni

nareul jibeosamkyeobeorineun jeo seoseul peoreon geurimja

yeojeonhido paransaek mureumpyoneun

gwayeon buraninji uurinji

eojjeom jeongmal huhoeui dongmurinji

animyeoneun oeroumi naeun nailji

yeojeonhi moreugesseo seoseul peoreon beullu

jamsikdoeji ankil barae chajeul geoya chulgu

I just wanna be happier

chagaun nal nongnyeojwo

sueopsi naemin naui son

saekkkal eomneun meari

Oh this ground feels so heavier

I am singing by myself

I just wanna be happier

igeotdo keun yoksimilkka

chuun gyeoul georireul georeul ttae neukkin

ppallajin simjangui hoheup soril

jigeumdo neukkigon hae