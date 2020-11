Kabar Gembira! Mulai Hari Ini di Madura Berlaku Pertalite Harga Premium Rp 6.450

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Kabar gembira bagi warga Madura. Kini Pertamina meluncurkan Program Langit Biru (PLB) Pertamina, berupa promosi harga pertalite seharga premium untuk wilayah Madura, yang akan diberlakukan, mulai hari ini, Sabtu (21/11/2020).

Harga pertalite yang selama ini sebesar Rp 7.650 per liter, kini diturunkan menjadi Rp 6.450 atau seharga premium per liter. Harga ini lebih rendah Rp 1.200 per liter. PLB berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot), mobil penumpang umum (MPU), serta taksi plat kuning

Unit Manager Communication Relation & CSR Marketing Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, Sabtu (21/11/2020), mengatakan, untuk PLB Pertamina di wilayah Madura, terdapat 29 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPUBU). Yakni Sampang 7 SPBU. Di Pamekasan 10 SPBU dan Bangkalan 12 SPBU. Sementara untuk Sumenep, menyusul minggu depan.

Menurut Deden Idhani, selain 29 SPBU di Madura, di wilayah Jatim lainnya, juga ada tambahan 170 SPBU yang berpartisipasi dalam PLB. Mulai dari Kota Kediri 8 SPBU. Kabupaten Blitar 13 SPBU. Kabupaten Bondowoso 6 SPBU.

Selain itu, Kabupaten Jember 18 SPBU. Kabuparen Jombang 19 SPBU. Kabupaten Kediri 25 SPBU. Kabupaten Lamongan 11 SPBU. Kabupaten Madiun 3 SPBU. Kabupaten Mojokerto 10 SPBU. Kabupaten Nganjuk 16 SPBU. Kabupaten Ngawi 3 SPBU dan Kabupaten Ponorogo 9 SPBU.

"Program edukasi dan promosi PLB Pertamina ini, merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak," ungkap Deden Idhani.

Dikatakan, upaya mengurangi pencemaran udara, dapat dilakukan melalui pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor. Salah satunya dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

Deden Idhani menjelaskan, BBM yang lebih berkualitas memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendah emisi

Selain itu, BBM yang lebih berkualitas berdampak positif terhadap performa kendaraan, serta lebih irit konsumsi BBM karena pembakaran di ruang mesin lebih sempurna. Sehingga Pertamina terus mendorong penggunaan produk BBM berkualitas. Yakni Pertalite dengan RON 90, Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98

Dijelaskan disamping kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Pertamina juga menyasar angkot dan taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik. Sehingga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan beralih ke bahan bakar berkualitas

Dengan harga khusus, ia mengajak pengendara mendapatkan customer experien dengan BBM berkualitas mesin kendaraannya lebih awet dan bertenaga. "Konsumen dapat mengenali SPBU yang melayani promo PLB ini, melalui spanduk yang terpasang pada totem SPBU," papar Deden Idhani

Selanjutnya, Deden Idhani mengatakan, meski menggelar promo, Pertamina tetap menyediakan Premium di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di 31 kabupaten dan kota yang bergulir PLB.Artinya, saat ini Pertamina masih menyalurkan dan menyediakan produk Premium. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir

"Selain promo Pertalite harga khusus, Pertamina juga memberikan promo spesial bagi konsumen berupa cash back Rp.250,- per liter untuk transaksi pembelian Pertamax melalui aplikasi MyPertamina," pungkasnya

Ditambahkan, pelanggan dapat mengunduh aplikasi MyPertamina di Google Play maupun App Store. Untuk informasi mengenai produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.(sin/muchsin)