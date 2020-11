Chord Lagu Menahan Rasa Sakit - Putri Delina Viral di TikTok, Ku Akan Selalu Ada Untukmu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Menahan Rasa Sakit dari Putri Delina yang viral di TikTok.

Lagu adik penyanyi Rizky Febian sekaligus anak ke-2 komedian Sule ini, punya lirik Ku Akan Selalu Ada Untukmu Walau Kau Bersama Dengannya.

Langsungs aja ini chord lagu dan lirim lagu Menahan Rasa Sakit - Putri Delina:

[verse (1)]

C F G

Bahagiaku mengingat masa indah kita

Em Am C F G

Apakabarmu disana, ingatkah denganku

C F G

Aku disini masih seperti yang dulu

Em F Bb

Mengharapkan kau hadir--

Eb Bb F

Walaupun semua tak mungkin lagi

C Dm Em

Hancur semua mimpiku denganmu

F C G

Bahagialah bersamanya

[verse (2)]

C G Am

Ku akan selalu ada untukmu

C F

Walau kau bersama dengannya

Am G F G

Aku kan menahan rasa sakit ini

C G Am

Ku akan selalu ada untukmu

C F

Walau kau bersama dengannya

Am

Ku bahagia melihat

G F C

Kau bahagia dengannya

