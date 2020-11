Terjawab, Aldebaran yang Trending Twitter Bukan Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta, Bule Bereaksi

SURYA.CO.ID - Terjawab, nama Aldebaran yang trending Twitter hari ini ternyata bukan tokoh Al yang dimainkan Arya Saloka di SInetron Ikatan Cinta.

Banyak netizen yang mengira kalau nama Aldebaran trending Twitter adalah sosok suami Andin yang dimainkan Amanda Manopo.

Bahkan, tak sedikit yang mengunggah foto Arya Saloka, sang pemeran Aldebaran di akun Twitternya.

Seperti akun-akun Twitter berikut ini:

Baca juga: Kondisi Sule & Nathalie Holscher Tampak Pucat, Malu-malu Disinggung Malam Pertama: Kecapean Semalem?

Diantara warga Indonesia yang mengunggah foto Arya Saloka, ternyata ada juga beberapa warga asing yang menjelaskan mengapa nama Aldebaran jadi trending.

Ternyata Aldebaran adalah nama rasi bintang yang sedang terlihat pada malam itu.

'The trending it's about star named Aldebaran but some of Indonesian misunderstood it with Mas Aldebaran, an actor'

(Trendingnya itu soal bintang bernama Aldebaran, tapi beberapa orang Indonesia salah sangka dan mengira itu Mas Aldebaran, seorang aktor)

Ada juga foto lain yang menjelaskan bintang bernama Pleaides, Hyades, dan Taurus yang juga terlihat bersama bintang Aldebaran.

Lalu, apa sebenarnya rasi bintang Aldebaran?