Chord Lagu Tetap Untukmu - Anneth Viral di TikTok, 'Meski Kini Tlah Jauh, Hatiku Tetap Untukmu'

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak chord lagu Tetap Untukmu yang dibawakan oleh Anneth, penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior 2019.

Tetap Untukmu menjadi salah satu lagu viral di TikTok, setelah banyak dijadikan latar lagu dalam aplikasi tersebut.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord We Cant Stop - Miley Cyrus Viral di TikTok, Ladadidadi We Like to Party

[intro]

F G Em Am Dm G

[verse]

C G Am G

Dimana bisa aku temukan

F G Em A

Kenyamanan yang dulu kau beri

Dm G

Andaikan kau tahu

C G Am G C

Disini ku rindu akan semua

G

Kenangan kita

C G Am G

Ku harap disana kau bahagia

F G Em A

Ku harap kamu tak lupakanku

Dm G

Andaikan ku bisa

C G Am G C

Mengulang kembali masa indah

G

Bersamamu

[chorus]

F

Aku merindukanmu

G Em

Masih merindukanmu

Am Dm

Meski kini tlah jauh

G C

Hatiku tetap untukmu