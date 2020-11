Chord Lagu Izinkan - Thomas Arya Viral di TikTok, 'Kurasakan Perhatianmu'

Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Lagu Izinkan dari Thomas Arya viral di TikTok.

Berikut lirik, chord gitar atau chord lagu Izinkan dari Thomas Arya selengkapnya.

Liriknya Kurasakan Perhatianmu, Karena ku benar-benar sayang padamu.

Chord Lagu Izinkan - Thomas Arya

Am G

Sampai bila diriku ini harus menanti

G Am

Satu kata darimu oh pujaan hati

E

Am G

Bersabarlah kuharap dirimu dapat mengerti

G Am

Ku tak ingin terluka untuk kedua kali

G C

Cukup sekali ku dikhianati

E Am

Cinta membuat hatiku perih

G C

Izinkan aku untuk membuktikan

E Am

Kesungguhan cintaku padamu

E

Am Dm

Kurasakan perhatianmu

G Am

Karena ku benar-benar sayang padamu

F Dm

Aku takut terluka lagi

F Am

Ku cinta kamu sepenuh hati

E

Am Dm

Berikan waktu untuk diriku

G

Ku akan sabar dan selalu mengharap

Am

cintamu

F Dm

Ku mau cinta dan kesetiaan

E Am

Semua akan kuberikan