Chord dan Lirik Lagu Makna Cinta - Rizky Febian Versi Mudah Kunci F, Trending Lagi di YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Makna Cinta - Rizky Febian versi mudah dengan kunci dasar F.

Lagu Makna Cinta - Rizky Febian trending lagi di YouTube setelah berkolaborasi dengan Artis TikTok Idgitaf.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Makna Cinta - Rizky Febian selengkapnya.

Intro : F G Am C..

ooo..

F Em

pagi hari menyapa dengan indah..

Dm

ku tersenyum melihat

Am Bm-Em

kau masih lelap..

F Em

sudah dengan berbagai cara..

Dm

agar tak terlewatkan

Am Bm-Em

hari yang indah..

Dm Am

banyak hal yang tlah.. kita lewati

Bb G

di setiap.. harinya..

Reff:

F Em

denganmu.. ku mengerti arti cinta

Dm

arti cinta sesungguhnya

Am G F

tumbuh di setiap saat

Em

dan mengerti makna cinta

Am Dm Em

makna cinta yang abadi..

F G F Dm

kan kujaga cinta ini..

F Em

sudah dengan berbagai cara

Dm

agar tak terlewatkan

Am Bm-Em

hari yang indah..