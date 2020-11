Lirik dan Chord Lagu Promise - Agnez Mo yang Viral di TikTok, You're the One Who Always Keeps

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Promise - Agnez Mo yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Promise - Agnez Mo banyak dicari dan bahkan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya.

Intro : Emaj7 E7 Amaj7 D7

Emaj7 E7 Amaj7 D7

Emaj7 E7 Amaj7

I know i say i will change

D7 Emaj7

If you pull through for me

E7 Amaj7

But i'm back to my ways

D7 Emaj7

By the end of the week