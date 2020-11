Chord Lagu Tetap Disini - Tri Suaka Viral di TikTok, Liriknya Terima Kasih Kau Telah Mencintaiku

Penuli: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Tetap Disini dari Tri Suaka yang viral di TikTok.

Lagu tentang kesabaran kekasih yang menerima kekurangan pasangannya.

Langsung saja ini chord gitar dan lirik Tetap Disini dari Tri Suaka.

Intro : Am Em F C G

Am Em F G

Am Em F C G

Kau belahan jiwaku penerang gelap ini

Am Em F C G

Kau pelipur laraku disaat ku terjatuh

Am Em F C G

Kau tak pernah mengeluh disaat ku terpuruk

Am Em F G

Dan kau slalu tegar menjalani hidup ini

Am Em F C G

Ku tak akan pernah menyesal hidup dengan mu

Am Em F G

Karena kau memang terlahir untuk hidupku

Reff

F G

Terimakasih kau telah mencintaiku

C G Am

Terimakasih kau telah menyayangiku

Dm E Am-A

Tetap disini temani aku sepanjang hidupku

F G

Percayalah ku akan setia

C G Am

Menemanimu hingga akhir hidupku

Dm E

Ku kan disini tetap disini

Melodi : Am Em F C G

Am Em F G

Reff

F G

Terimakasih kau telah mencintaiku

C G Am

Terimakasih kau telah menyayangiku

Dm E Am-A

Tetap disini temani aku sepanjang hidupku

F G

Percayalah ku akan setia

C G Am

Menemanimu hingga akhir hidupku

Dm E

Ku kan disini tetap disini

F G

Maafkanah duhai cinta

C G Am

Ku tak bisa membuatmu bahagia

Dm E Am-A

Dan aku lemah dantak berdaya ku tak sempurna

F G

Biarkanlah orang berkata

C G Am

Genggam aku tetap setia

Dm E Am

Jalani hidup dengan cinta

Am Em F C G

Ku tak akan pernah menyesal hidup dengan mu