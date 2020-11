Chord lagu Takabek Gadih Rantau - Fauzana, Lagu Minang yang Viral di TikTok

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Takabek Gading Rantau dari Fauzana yang viral di TikTok.

Langsung saja ini chord gitar dan lirik lagu Minang Takabek Gading Rantau.

[INTRO] Em D Am G

D Em D Em

G

buruang lah putiah maradai

D

tabang ka danau..

Am Em

urang babiduak, kapal ka tanjuang

G D

samanjak kasiah denai, pai marantau..

Am

dima lah duduak surang,

Em

sinan bamanuang..

D

dima lah duduak surang,

Em

sinan bamanuang..

[INTRO]

D Em

G D

diliek padi urang, masak sarantang..

Am Em

tibo di awak tumbuah bak cando ladang

G D

dimalah hati ka sanang rindu taragak

Am Em

uda marantau jauah bilo ka pulang

D Em

uda marantau jauah bilo ka pulang..

[INTRO] D Em D Em

(REFF)

G Am

dipatuik patuik, putiah lah mato

C G D

denai maharok dagang ka pulang..

G Am

dinanti nanti, tak kunjuang tibo

C Em

darah tasirok dek kaba nan datang..

D Em

katonyo urang.. mambuek risau..

D Em

uda takabek.. si gadih rantau..

(Ending) Em D Am G

D Em D Em