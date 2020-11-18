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Chord Lagu Aisyah - Sabyan Viral di TikTok, 'Seketika Kau Pula Bermanja, Mengikat Rambutnya'

Simak chord lagu Aisyah yang dibawakan grup religi Sabyan. Lagu Aisyah kini viral di TikTok setelah banyak dijadikan latar video di aplikasi tersebut.

zoom-inlihat foto Chord Lagu Aisyah - Sabyan Viral di TikTok, 'Seketika Kau Pula Bermanja, Mengikat Rambutnya'
YOUTUBE
VIDEO KLIP Lagu Aisyah Istri Rasulullah yang viral di TikTok. 

SURYA.CO.ID - Simak chord lagu Aisyah yang dibawakan grup religi Sabyan.

Lagu Aisyah - Sabyan merupakan cover dari lagu Aisyah Istri Rasulullah yang sebelumnya sempat populer.

Dirilis melalui YouTube pada Sabtu (28/3/2020) lalu, lagu Aisyah - Sabyan kini menjadi viral di TikTok.

Aisyah - Sabyan

(Intro)
Am Dm G C

F B E

Am Dm
Mulia indah cantik berseri..

G C
Kulit putih bersih merah dipipimu

F B
Dia Aisyah, putri Abu Bakar

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Tags
Aisyah
Sabyan
Lagu Aisyah Istri Rasulullah
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Chord Lagu Aisyah
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
viral di TikTok
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah
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