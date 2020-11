Lirik dan Chord Lagu Satu di Hati - Sule ft Nathalie Holscher, Single Duet Perdana Setelah Menikah

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Ini lah lirik dan chord lagu Satu di Hati yang dibawakan Sule ft Nathalie Holscher.

Lagu Satu di Hati merupakan karya ciptaan Nathalie Holscher yang dirilis pada hari ini, Selasa (17/11/2020).

Lagu ini menjadi single duet pertama Sule dan Nathalie Holscher setelah menikah.

Intro

G C G C..

G C

dulu.. ku hanya mengenal..

D

hanya mengenal kamu..

G D

tak lebih indah dari ini..

G D

tak pernah ku terpikir..

Em D

tak pernah kubayangkan..

C D G

ada cinta di antara kita..

Reff :

C D Bm Em

kau.. hadir.. di dalam hidupku..

Am D G G7

bahagia itu yang kurasa..

C D Bm E

hanya.. kamu.. yang ada di hati..

Am D G G7

dan tak akan pernah terganti..

C D Bm Em

oh.. Tuhan.. sampaikan padanya..

Am D G G7

hati ini selalu untuknya..

C D Bm E

jaga dia.. dia yang kucinta..

Am D G

hanya kamu.. satu di hati..