Kadin dan BI Kediri Tanda Tangani MoU Ekspor UMKM dengan Perusahaan Australia

Penandatanganan nota kesepahaman Kadin Kota Kediri dengan Berdi Australia Pty, Ltd secara virtual di Command Center Balai Kota Kediri, Selasa (17/11/2020).

SURYA.co.id | KEDIRI - Nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Kota Kediri dengan Berdi Australia Pty, Ltd ditandatangani sebagai komitmen untuk membeli produk UMKM yang diorganisir Kadin Kota Kediri senilai 500.484,95 dolar AS pada 2021 dan 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara virtual disaksikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Command Center Balai Kota Kediri, Selasa (17/11/2020).

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Konjen RI untuk Victoria dan Tasmania di Melbourne Australia, CEO Berdi Australia Pty, Ltd, Caldera Coffee dan Bank BJB.

Konjen RI Untuk Victoria dan Tasmania Spica Tutuhatunewa menuturkan, penandatanganan MoU antara Berdi Australia Pty, Ltd dengan mitra-mitra di Indonesia yaitu Kadin Kota Kediri, Caldera Coffee dan Bank BJB akan menjadi bagian dari keseluruhan nilai dagang yang berhasil dicapai dalam pelaksanaan Trade Expo Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah keberhasilan dari semua, khususnya Indonesia dan Australia dalam membukukan transaksi dagang dalam Trade Expo Indonesia pada 2020.

“Sekalipun Trade Expo ini dilakukan secara virtual, tetapi perdagangan tetap dilaksanakan dan saya yakin ini adalah the future of the trade menggunakan digital," ungkapnya.

Dikatakan, sekarang ini kita berdagang dengan cara anak-anak muda usia 20an karena semuanya digital ecommerce. Bahwa mitra-mitra yang telah bertemu saat ini tentunya perlu berbangga hati karena ini adalah kesempatan baru.

"Saya yakin bahwa perdagangan akan semakin maju antara Indonesia dan Australia dan Bapak Ibu adalah aktor-aktor utamanya,” jelas Spica Tutuhatunewa.

Sementara Tuti Prahastuti, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan senang menjadi bagian sekaligus menyaksikan acara penandatanganan MoU antara Berdi Australia Pty, Ltd dengan mitra-mitra di Indonesia.

Tuti melanjutkan penandatanganan ini akan menjadi bagian penting dari Trade Expo Indonesia Virtual Event (TEI-VE) 2020 dan berharap akan terus berlanjut di tengah situasi pandemi covid-19.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berterima kasih atas kerja sama penandatanganan MoU yang sudah terjadi.