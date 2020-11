Chord Lagu Sumpah Demi Apa - Pasha, 'Aku Tenang Bila Engkau di Sampingku' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Sumpah Demi Apa yang dipopulerkan oleh Pasha.

Sumpah Demi Apa menjadi salah satu lagu yang kini banyak digunakan sebagai latar video TikTok.

Tak heran, lagu Sumpah Demi Apa berhasil masuk jajaran lagu viral di TikTok.

[Intro] C Fm C Fm

C Am

aku tenang bila engkau disampingku

Dm -Em Fm

aku tenang bila engkau disisiku

Em A

aku rapuh bila kau tinggalkan aku

Dm -Em F

rindu ini takkan

G C

ada habisnya

.

C

di langkahku

Am

s'lalu menuju padamu

Dm Fm

di hatiku slalu mengarah padamu

Em A

yang ku mau cintamu hanya untukku

Dm

maka usai sudah

G C

pencarian cintaku

Gm C

ooo mmm

[Reff]

F

sayang

G

kalau cinta

Em

katakan kau cinta

A

padaku

Dm

takkan ada

G

lagi hati t'rus menangis

C Gm C

karna cintamu hmmm uuh

F

jujur

G

hanya engkau yang

Em

sayang kudamba

A

dihati

Dm

harus bagaimanakah

Em

caranya ooo

F

sumpah demi apa lagi

Fm C

ku mencintaimu

[Intro] F G Em A Dm G

Reff

F

Oh sayang

G

kalau cinta

Em

katakan kau cinta

A

padaku

Dm

takkan ada lagi

G

hati t'rus menangis

C

karna cintamu

Gm C

wooo hoo o

F

kamu

G

sangat berarti

Em

bagi hidupku

A

s'lamanya

Dm

dengarkanlah aku

Em

wo ooo

F

dengarkanlah aku

F Em

dengarkanlah aku hoooo

Fm C

ku tak ingin kehilanganmu

Fm C

o o o ho o ho o uu