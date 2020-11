Chord Lagu Di Sana Menanti di Sini Menunggu - Ukays yang Viral di Tiktok, Sesungguh Ku Merasa Resah

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Di Sana Menanti di Sini Menunggu - Ukays yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Di Sana Menanti di Sini Menunggu - Ukays banyak dicari dan bahkan viral di TikTok.

Di aplikasi TikTok, lagu ini viral dengan liriknya Sesungguh Ku Merasa Resah.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Wow dalam artikel 'Lirik dan Kunci (Chord) Gitar Lagu 'di Sana Menanti di Sini Menunggu' U.K's yang Dicover Via Vallen'

Intro : Am G F E Am E

Am Dm

Seumur hidup aku

G Am

Ini yang pertama

Am Dm

Pintu hatiku di ketuk

G Am

Oleh dua wanita

F G Am

Punyai ciri selama ini ku cari

F E Am

Berbeza wajah ayu nya tetap asli

Am Dm

Kalu ku pilih di sini

G Am

Apa kata di sana

Am Dm

Kalau ku pilih yang di sana

G Am

Di sini akan terluka

F G Am

Perlukah aku pilih keduanya

F E Am

Bahagi kasih seadil adilnya

F G

Sesungguh ku merasa resah

C Am

Untuk menilai sesuatu yang indah

F G

Namunku ada pepatah

E

Yang aku gubah

Am Dm

Di sana hanya menanti

G C

Sampai bila pun ku tak pasti

F

Bertanya khabar melalui tinta

Dm

Jarang sekali bertemu muka

E

Namunku tahu dia setia

Am Dm

Dan di sini tetap menunggu

G C

Berada jelas si mataku

F

Kasih tak luak terhadap aku

Dm

Sanggup menungu kata putusku

Em Am

Sayang ketabahanmu menawanku

outro :

Am Dm

Ku terima satu nota

G Am

Ringkas tulisanya

Am Dm

Dia sedia undur diri

G Am

Dan memaafkan ku

F G Am

Katanya anggap ini satu mimpi

F G

Yang datang sekadar

Am

Untuk menguji