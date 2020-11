Wisatawan Wajib Bawa Surat Sehat untuk Bisa Berwisata di Gunung Bromo

Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | SURABAYA - Masa pandemi Covid-19 yang terus menunjukkan kondisi menuju normal, membuat sejumlah wisata di Jawa Timur (Jatim) mulai berangsur normal. Salah satunya kawasan wiata Gunung Bromo.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) memutuskan untuk menambah jumlah kuota wisatawan ke kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Kini kuota wisatawan ke kawasan Gunung Bromo ditambah menjadi 50 persen dari total kapasitas daya tampung.

Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas BB-TNBTS, Sarif Hidayat mengatakan, pada reaktivasi tahap III kawasan Bromo tersebut, total wisatawan yang diperbolehkan untuk berkunjung menjadi 1.634 orang per hari, dari sebelumnya 1.265 orang per hari.

"Mulai hari Jumat sudah bisa akses kuota untuk 50 persen, ini merupakan reaktivasi tahap III," jelas Sarif Hidayar dikutip Surya dari Kompas.com.

Sarif menuturkan, dari total kuota yang sebanyak 1.634 wisatawan per hari tersebut, akan dibagi pada berbagai titik yang ada.

Pada Bukit Cinta, diperbolehkan maksimal 56 orang per hari dan Penanjakan sebanyak 339 orang per hari.

Kemudian, lanjutnya, di Bukit Kedaluh, maksimal pengunjung ditetapkan sebesar 172 orang per hari, Mentingen 200 orang per hari, dan untuk Savana Teletubies diperbolehkan sebanyak 867 orang wisatawan per hari.

Para pengunjung ke kawasan Bromo, lanjut Sarif, harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti, wajib menggunakan masker, membawa cairan pembersih tangan, serta memperhatikan kriteria kebersihan dan keamanan.