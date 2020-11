Chord Lagu Satu di Hati - Nathalie Holscher dan Sule, Hanya Kamu Satu di Hatiku

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Satu di Hati dari Nathalie Holscher dan Sule.

Langsung saja ini chord gitar dan lirik lagunya.

Intro : G C G C..

G C

dulu.. ku hanya mengenal..

D

hanya mengenal kamu..

G D

tak lebih indah dari ini..

G D

tak pernah ku terpikir..

Em D

tak pernah kubayangkan..

C D G

ada cinta di antara kita..

Reff :

C D Bm Em

kau.. hadir.. didalam hidupku..

Am D G G7

bahagia itu yang kurasa..

C D Bm E

hanya.. kamu.. yang ada di hati..

Am D G G7

dan tak akan pernah terganti..

C D Bm Em

oh.. Tuhan.. sampaikan padanya..

Am D G G7

hati ini selalu untuknya..

C D Bm E

jaga dia.. dia yang ku cinta..

Am D G

hanya kamu.. satu di hati..

Int. G..Cm D

G C

dulu.. ku hanya mengenal..

D

hanya mengenal kamu..

G G-D

tak lebih indah dari ini..

Em D

tak pernah ku terfikir..

C Bm

tak pernah kubayangkan..

Am D G

ada cinta di antara kita..

Reff :

C D Bm Em

kau.. hadir.. didalam hidupku..

Am D G G7

bahagia itu yang kurasa..

C D Bm E

hanya.. kamu.. yang ada di hati..

Am D G G7

dan tak akan pernah terganti.. o uwoo..

C D Bm Em

oh.. Tuhan.. sampaikan padanya..

Am D Dm G

hati ini selalu untuknya.. o uwoo..

C D Bm E

ja..ga.. dia.. dia yang ku cinta..

Am Bm E

hanya kamu.. hanya kamu.. uuu..

Am Bm-C D G C

hanya kamu.. satu di hati..

G C G

ho.. oo.. o uwo.. satu di hati..