Lirik Lagu Give Love - AKMU Lengkap Arti Indonesia, Viral di TikTok 'Give Love Sarangeul Jom Juseyo'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Give Love - AKMU alias Akdong Musician yang lagi viral di TikTok.

Lagu Give Love - AKMU dikenal dengan liriknya yang ear catching 'Give Love Sarangeul Jom Juseyo'. Berikut selengkapnya

Give Love - AKMU

why baby mwoga munjeya baby

niga nal sirheohaehaneun geol ara

naneun seounhae geureon nal

wae neoneun mot ihaehae

You dont understand nan neoreul johahandago

naega mwol jalmotaenneunde

naege wae geureoneunde

geureolsurok nan doege seopseophae Oh Im so sad

geureonikka seulseul Let me come into your

maeum jungyohan geon maeum

gyeolko ne eolgulman bogo johahaneun geo

(ani aniya)

nal miwohaneun neoui nari seon maltukkajido

saranghage doen geo ige nae (mamiya)

neoe daehan geon sasohan geotdo

gieokhae nan mania

amuri nappi gureodo

neon naege i sungan manhwaya

sunjeongmanhwaya juingongeun maennal maennal

ireoke bammada gidohae

Give Love sarangeul jom juseyo

Give Love sarangi mojarayo

maeilmaeil jaraneun sarangeul

geunyeoege juneundedo batjil anheuni