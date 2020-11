Chord Bukannya Aku Takut - Mulan Jameela Kunci C, Bukannya Aku Takut Akan Kehilangan Dirimu

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord Bukannya Aku Takut - Mulan Jameela.

Chord Bukannya Aku Takut - Mulan Jameela ini mudah dimainkan dengan kunci dasar C.

Simak chord selengkapnya berikut ini.

Intro : C Am F C G C

Dm

ku tak peduli

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G Dm

ku memang begini

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G F

apa saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

Reff:

C Dm

bukannya aku takut

G F

akan kehilangan dirimu

Em Am

tapi aku takut

F G

kehilangan cintamu

C Dm

mungkin saja saat itu

G F

kau mempermainkan aku

Em Am

seakan kau bisa

A# G

membalas cintaku

Dm

kau tak kan mengerti

G Em A

yang selama ini kurasakan pasti

Dm

kau tak peduli

G F

bila saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

Kembali ke Reff