Lirik dan Chord Lagu Boom Boom Boom - Venga Boys Viral di TikTok, 'Whoa oh Whoa oh'

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut kunci gitar alias chord lagu Boom Boom Boom yang dibawakan oleh Venga Boys.

Boom Boom Boom merupakan salah satu lagu viral di TikTok.

G D Em

Whoa oh whoa oh

C D G

Whoa oh whoa oh

Vengaboys are back in town

G D Em

Whoa oh whoa oh

C D G

Whoa oh whoa oh

G D Em

Whoa oh whoa oh

C D G

Whoa oh whoa oh

G D Em

If you're alone and you need a friend

C D G

Someone to make you forget your problems

G D

Just come along baby

Em

Take my hand

C D G

I'll be your lover tonight

[Pre—chorus:]

Whoa oh whoa oh

This is what I wanna do

Whoa oh whoa oh

Let's have some fun

Whoa oh whoa oh

One on one just me and you

Whoa oh whoa oh

[Chorus:]

Boom boom boom boom

I want you in my room

Let's spend the night together

From now until forever

Boom boom boom boom

I wanna double boom

Let's spend the night together

Together in my room

Whoa oh whoa oh

Everybody get on down

Whoa oh whoa oh

Vengaboys are back in town

[Pre—chorus]

[Chorus x3]

Woooo!

Woooo woooo!

Woooo!

Woooo woooo!

Woooo!

Woooo woooo!

Woooo!

Woooo woooo!

Whoa oh whoa oh

Woooo woooo!

Whoa oh whoa oh

Woooo woooo!

Whoa oh whoa oh

Woooo woooo!

Whoa oh whoa oh

[Chorus x2]