Gandeng Tokopedia, Lotus Archi Ajak Masyarakat Investasi Emas

Dari kiri: Rudy Suhendra, CEO Lotus Archi, bersama Inna Chandika, VP of Marketplace Tokopedia dan Stefan Ko, VP of Business Development Lotus Archi saat mengumumkan kerjasama lewat produk emas Lotus Archi Gold x Tokopedia Gift Series.

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Elang Mulia Abadi Sempurna (PT EMAS) atau ​Lotus Archi ajak masyarakat berinvestasi emas, dengan menggandeng e-commerce Tokopedia.

Bersamaan dengan kerjasama itu, dikenalkan produk emas Lotus Archi Gold x Tokopedia Gift Series.

“Kolaborasi produk emas Gift Series bersama Tokopedia ini sudah kami persiapkan sejak lama, karena tujuan kami mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali membangun kebiasaan berinvestasi lewat emas," kata Rudy Suhendra, Chief Executive Officer Lotus Archi, Kamis (12/11/2020).

Dengan adanya produk emas Gift Series ini selain jadi lebih terjangkau, aksesnya juga praktis, aman, serta nyaman.

Produk emas Gift Series kolaborasi Lotus Archi dengan Tokopedia tersedia dalam 3 varian, yaitu varian black yang elegan, serta varian Congratulations dan Best Wishes For You yang cocok untuk dijadikan hadiah.

Produk emas Gift Series ini tersedia secara eksklusif melalui Official Store Lotus Archi di Tokopedia.

Berinvestasi lewat emas merupakan hal yang lumrah dilakukan sejak jaman dahulu, tetapi belakangan ini kembali populer, terutama di kalangan muda.

Hal ini karena harganya yang relatif lebih stabil dan jenis produknya yang tidak lekang oleh waktu.

Didukung dengan berbagai kemudahan teknologi masa kini, calon investor jadi semakin mudah untuk memperoleh dan mengatur produk emas investasi hanya melalui genggaman ponsel.

Lotus Archi sudah dikenal baik melalui produk Emas Merah Putih andalan mereka.