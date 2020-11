Chord Lagu Di Persimpangan Dilema - Terry, 'Masa Berlalu Tanpa Ku Menyadari' Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Di Persimpangan Dilema yang dipopulerkan oleh Terry.

Lagu Di Persimpangan Dilema termasuk salah satu lagu viral di TikTok.

Intro

C Fm C Dm

C Fm C Dm

C

Masa berlalu

Em

Tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

Hampir selesai

C

Apa salahku

Em

Kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

Jalan derita

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo

C

Janganlah engkau

Em

Menghancurkan segala

F Fm

Setelah lama kita

C G

Mengarungi bersama

C

Usah biarkan

Em

Cinta kita yang suci

F Fm

Dilambung ombak karam

C G

Di lautan berduri

Am Em

Hanya satu pintaku

F C

S'moga kau perbaiki

G C

O oo oo semua ini

[Bridge]

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G - E/G#

Jemu wooo hoo