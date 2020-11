Chord dan Lirik Lagu Pecinta Wanita - Irwansyah yang Viral di TikTok, 'Aku Memang Pecinta Wanita'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord dan lirik lagu Pecinta Wanita - Irwansyah yang viral di TikTok.

Chord lagu Pecinta Wanita - Irwansyah banyak dicari setelah lagu tersebut menjadi lagu TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Pecinta Wanita - Irwansyah dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Pecinta Wanita - Irwansyah, Aku Memang Pecinta Wanita'

Intro : Dm G Dm F Dm G

.

Am E

kutemukan dalam pencarian

E Am

cinta sejati untuk hidupku

Dm Am

kurang lebih yang seperti dia

F E

kuharap dalam cintaku..

.

Am E

* ku tak mau menjanjikannya

E Am

pasti bahagia bila denganku

Dm Am

biar dia rasakan sendiri

F E

betapa gilanya cintaku...

.

Reff:

Dm G

aku memang pencinta wanita

C

namun ku bukan buaya

F Dm

yang setia pada seribu gadis

E Am

ku hanya mencintai dia

.

Dm G

aku memang pencinta wanita

C

yang lembut seperti dia

F Dm

ini saat ku akhiri semua

E

pencarian dalam hidup

Dm

dan cintaku ternyata

Bm E

yang kumau hanyalah dia

.

Int : Dm G Dm G

.

Kembali ke : ke *, Reff

.

int : Dm Am Dm Am Bb F E Am

.

Balik ke Reff

.

Dm G

Pecinta wanita

Dm G

Mencintai dia

Dm G Am

Hanyalah dia..