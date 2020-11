Soal dan Jawaban SD Kelas 2 SBO TV Kamis 12 November: We Read Books in the

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut soal dan jawaban SD kelas 2 program GURUku di SBO TV hari ini, Kamis (12/11/2020).

Pembahasan soal dan jawaban SD kelas 2 GURUku di SBO TV ini sebagai acuan orangtua untuk mengoreksi jawaban anak.

Hari ini tayangan GURUku di SBO TV untuk SD kelas 2 membahas tentang Bahasa Inggris: Think and Activity in the library.

Baca juga: Link Live Streaming SBO TV dan TV9 Kamis 12 November, Lengkap Jadwal SD Kelas 1-6 dan SMP

Langsung saja, berikut soal dan jawaban SD kelas 2 dalam program GURUku di SBO TV hari ini, Kamis (12/11/2020).

Soal

1. We read books in the ...

Soal nomor 1 untuk Bahasa Inggris SD kelas 2 program GURUku SBO TV (SBO TV)

2. Miss Ratih is a ....

She works in the library

Soal nomor 2 SD kelas 2 program GURUku (SBO TV)

3. I borrow a ... from library