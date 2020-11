Chord dan Lirik Lagu Ayah - Rinto Harahap Kunci C, Untuk Ayah Tercinta Aku Ingin Bernyanyi

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Ayah - Rinto Harahap versi mudah dengan kunci dasar C.

Lagu Ayah - Rinto Harahap sempat viral lagi setelah dinyanyikan band Peterpand hingga Betrand Peto.

Lagu Ayah - Rinto Harahap juga cocok dinyanyikan di peringatan hari ayah yang jatuh pada 12 November.

Intro: C F G C F

C F G C

Dimana akan kucari

C F

Aku menangis seorang diri

C F

Hatiku selalu ingin bertemu

G C

Untukmu aku bernyanyi

Chorus:

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

C F G C

Lihatlah hari berganti

C F

Namun tiada seindah dulu

C F

Datanglah aku ingin bertemu

G C

Denganmu aku bernyanyi

Chorus:

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi