Pemkab Trenggalek Dorong Anak-anak Makan Ikan untuk Cegah Stunting

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Warga Kabupaten Trenggalek didorong untuk lebih banyak megonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi demi mencegah stunting. Salah satu makanan sumber gizi yang dimaksud adalah ikan.

Maka dalam kegiatan Safari Gemarikan, Rabu (11/11/2020), Pemkab Trenggalek mengajak anak-anak untuk lebih banyak mengonsumsi ikan dalam menu santapan sehari-hari.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati mengatakan, ikan termasuk makanan yang rendah lemak, tinggi protein dan sumber omega 3.

"Mengonsumsi ikan secara rutin sangat bermanfaat dalam mencegah dan mengurangi risiko berbagai macam pencakit," kata Cusi.

Ia menyebut, angka konsumsi ikan di Trenggalek naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran warga untuk mengonsumsi makanan tersebut mulai tumbuh.

Pada 2017, angka konsumsi ikan sebesar 28,12 kilogram (kg) per kapita per tahun. Setahun kemudian, angka itu naik menjadi 29,07 kg per kapita per tahun.

Tahun lalu, angkanya meningkat menjadi 30,10 kg per kapita per tahun.

"Tetapi angka itu masih relatif rendah dibanding konsumsi ikan di Jatim yang pada 2019 mencapai 40 kg per kapita per tahun," ujar dia.

Untuk itu, pihaknya masih harus bekerja keras meningkatkan angka konsumsi tersebut.

"Salah satunya lewat kegiatan safari Gemarikan ini," pungkasnya.