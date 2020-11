Jadwal & Link Live Streaming SBO Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kamis 12 November 2020: Bersih Itu Sehat

SURYA.co.id, SURABAYA - Pendidikan Agama Islam: Bersih Itu Sehat materi untuk siswa SD Kelas 4 dalam program GURUku di SBO dan TV 9, Kamis (11/11/2020).

Siswa SD di Surabaya masih akan melangsungkan pendidikan jarak jauh pada hari ini.

Melalui program GURUku yang disiarkan melalui SBO dan TV 9, Pelajaran Bahasa Inggris dengan Materi The Thing and Activity in The Library.

Sedangkan untuk siswa SD Kelas 3 akan mempelajari Pendidikan Agama Kristen dengan materi Allah Pencipta Keragaman Floga di Jam 7.30 WIB.

Sebagai penutup program GURUku hari ini, Siswa SD Kelas 6 akan mempelajari Seni Budaya dan Prakarya.

Untuk diketahui, pembelajaran daring online masih harus dilangsungkan bagi siswa-siswi SD di Surabaya.

Lain dengan belajar online yang diberlakukan secara nasional, siswa SD akan belajar melalui program yang telah disediakan khusus melalui program GURUku.

Program GURUku diadakan berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV.

Berikut jadwal SBO TV program GURUku yang akan tayang pada hari ini, Kamis (11/11/2020).

07.00 - 07.30 WIB: (SD Kelas 4) Pendidikan Agama Islam: Bersih Itu Sehat, Zainul Fanani, S.Pd SDN Pakal I