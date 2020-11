Chord Lagu Bikin Kesel (Bikes) - Jihan Audy Viral di TikTok, Bikes Bikes Aja Bikin Aku Kesel

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Bikin Kesel (Bikes) dari Jihan Audy yang viral di TikTok.

Liriknya Bikes, Bikes Bikes Aja, Bikin Aku Kesal. Langsung saja ini lirik dan chord lagunya.

Bikin Kesal - Jihan Audy

Chords used C, Am, Dm, G, F, Em

no capo!

[intro]

C-- Am-- Dm-- G--

[verse]

C

Jam limo jam enem jam pitu

Am

Nganti jam wolu

Dm G

Ngenteni tekamu nganti luntur wedakku